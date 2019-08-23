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AK Parti, 18. yıl marşını yayınladı

AK Parti, sosyal medya hesabından 18. yıl marşını paylaştı.

Genel 22.08.2019, 23:11
AK Parti, 18. yıl marşını yayınladı

AK Parti, sosyal medya hesabından 18. yıl marşını paylaştı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ın duyurduğu AK Parti 18. yıl marşını, AK Parti resmi Twitter hesabından paylaştı. Paylaşımda, “Haydi daha ileri! Hizmet bekliyor millet. Tarihe sözümüz var. Gelecek Bizim Elbet” başlıkları yer aldı.

(Muhammet Mücahit Dereli/İHA)
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