AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan AA'ya ziyaret
- AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Anadolu Ajansı Genel Müdürü Şenol Kazancı'yı ziyaret etti - Bülent Turan: - "Yasa çalışmalarının tüm partilerin katkılarıyla uzlaşı içerisinde yürütülmesini istiyoruz. Tüm milletvekillerinin katkılarıyla ve konsensüs içerisinde yasaların genel kurula getirilmesini çok önemsiyoruz. Bu konuda parti olarak her zaman diğer partilerle istişareye önem verdik ve açık olduk, bu yasama yılında da bu tavrımızı sürdüreceğiz"
ANKARA (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Yasa çalışmalarının tüm partilerin katkılarıyla uzlaşı içerisinde yürütülmesini istiyoruz. Tüm milletvekillerinin katkılarıyla ve konsensüs içerisinde yasaların genel kurula getirilmesini çok önemsiyoruz. Bu konuda parti olarak her zaman diğer partilerle istişareye önem verdik ve açık olduk, bu yasama yılında da bu tavrımızı sürdüreceğiz." dedi.
Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürü Şenol Kazancı'yı makamında ziyaret eden Turan, 27'nci dönem 3'üncü yasama yılının başladığını hatırlatarak, Meclis çalışmalarının tüm partilerin katılımıyla uzlaşı temelinde yürütülmesini temenni ettiklerini belirtti.
Bütün milletvekillerinin, ülkeye ve millete karşı sorumluluklarını hatırlayarak Meclis çalışmalarını yürütmesi gerektiğine dikkati çeken Turan, gereksiz polemiklerle yasa çalışmalarının kesintiye uğratılmaması dileğinde bulundu.
AA Genel Müdürü Şenol Kazancı ise yeni yasama yılının hayırlı olmasını dileyerek, Anadolu Ajansının doğru ve tarafsız habercilik anlayışıyla Meclis çalışmalarını aktarmaya devam edeceğini söyledi.
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