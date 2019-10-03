AK Parti İl Başkanı Aydın'dan "Recep Gürkan" tepkisi
- AK Parti Ardahan İl Başkanı Hakan Aydın, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın, Ardahan Belediyesince düzenlenen "Kültür Sanat Günleri"ne davetli isimler arasında yer almasına tepki gösterdi - AK Parti Ardahan İl Başkanı Aydın: - "Türk milletinin vatanı için en çok şehit verdiği 15 Temmuz gecesinde, vatandaşlarımız hainlere karşı bedenlerini tankların önüne siper ederken, darbeyi kadeh kaldırarak kutlayanların Ardahan'a daveti kabul edilemez"
ARDAHAN (AA) - AK Parti Ardahan İl Başkanı Hakan Aydın, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın, Ardahan Belediyesince düzenlenen "Kültür Sanat Günleri"ne davet edilmesini tepkiyle karşıladı.
Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Ardahan'da düzenlenen "Kültür ve Sanat Günleri"ne davet edilen isimler arasında, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın da yer aldığını belirterek, Gürkan'ın 15 Temmuz'da yaptıklarının unutulmadığını vurguladı.
"Aşık Şenlik'in memleketi olan Ardahan'a, hainliği ve darbeyi müspet gören böyle zihniyetin davet edilmesini doğru bulmuyorum. Biz ilimiz için yapılan her türlü etkinliğe ve her türlü sosyal faaliyete hep destek olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Lakin yapılacak etkinliklere katılacak olan şahıslar, bizi elbette ki ilgilendirir. Bu yüzden halkın iradesine darbe yapmaya kalkışıp, kendi milletine silah doğrultanları destekleyenlerin ve bunu tasvip edenlerin böyle bir etkinliğe davet edilmesi son derece yanlıştır, hayal kırıklığıdır ve vatanı uğruna canını vermiş şehitlerimize saygısızlıktır. Hilal ile Haç'ın, hak ile batılın mücadelesi olan hain darbe teşebbüsünde, Garp'ın uşaklarına alkış tutanların ve kadeh tokuşturanların, Anadolu'nun ve Türkiye'mizin kilidi olan ilimize davet edilmesi tam bir aymazlık, tam bir şuursuzluktur."
Aydın, davetten dönülmesi gerektiğini kaydetti.
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
|İmsak
|05:17
|Güneş
|06:40
|Öğle
|12:43
|İkindi
|15:59
|Akşam
|18:35
|Yatsı
|19:53
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|14
|2. Fenerbahçe
|6
|11
|3. Gazişehir
|6
|11
|4. Trabzonspor
|6
|9
|5. Sivasspor
|6
|9
|6. Konyaspor
|6
|9
|7. Galatasaray
|6
|9
|8. Başakşehir
|6
|8
|9. Denizlispor
|6
|8
|10. Antalyaspor
|6
|8
|11. Ankaragücü
|6
|8
|12. Çaykur Rizespor
|6
|8
|13. Malatyaspor
|6
|7
|14. Kasımpaşa
|6
|7
|15. Göztepe
|6
|6
|16. Beşiktaş
|6
|5
|17. Kayserispor
|6
|3
|18. Gençlerbirliği
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Akhisar Bld.Spor
|6
|13
|2. Bursaspor
|6
|12
|3. Ümraniye
|6
|11
|4. Hatayspor
|6
|11
|5. Adana Demirspor
|6
|10
|6. Balıkesirspor
|6
|10
|7. Keçiörengücü
|6
|10
|8. Osmanlıspor
|6
|10
|9. Fatih Karagümrük
|6
|9
|10. İstanbulspor
|6
|9
|11. Altay
|6
|9
|12. Erzurum BB
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Altınordu
|6
|5
|15. Menemen Belediyespor
|6
|4
|16. Boluspor
|6
|2
|17. Giresunspor
|6
|2
|18. Eskişehirspor
|6
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|21
|2. Man City
|7
|16
|3. Leicester City
|7
|14
|4. Arsenal
|7
|12
|5. West Ham
|7
|12
|6. Tottenham
|7
|11
|7. Chelsea
|7
|11
|8. Bournemouth
|7
|11
|9. Crystal Palace
|7
|11
|10. M. United
|7
|9
|11. Burnley
|7
|9
|12. Sheffield United
|7
|8
|13. Wolverhampton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Everton
|7
|7
|16. Brighton
|7
|6
|17. Norwich City
|7
|6
|18. Aston Villa
|7
|5
|19. Newcastle
|7
|5
|20. Watford
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|15
|2. Granada
|7
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|7
|13
|6. Sevilla
|7
|13
|7. Athletic Bilbao
|7
|12
|8. Villarreal
|7
|11
|9. Valencia
|7
|9
|10. Real Valladolid
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Levante
|7
|8
|13. Osasuna
|7
|8
|14. Deportivo Alaves
|7
|8
|15. Real Betis
|7
|8
|16. Getafe
|7
|7
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Espanyol
|7
|5
|19. Mallorca
|7
|4
|20. Leganés
|7
|2