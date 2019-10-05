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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Yeni bir insan hakları eylem planı hazırlanacak. İktidarlarımız dönemine damgasını vuracak işlerden bir tanesi olacak."

Genel 05.10.2019, 20:13
AK Parti Sözcüsü Çelik:
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