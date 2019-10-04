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Akar, İngiltere Genelkurmay Başkanı Carter'ı kabul etti

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Genelkurmay Başkanı Sir Nicholas Patrick Carter ile görüştü

Genel 04.10.2019, 15:52 04.10.2019, 16:13
Akar, İngiltere Genelkurmay Başkanı Carter'ı kabul etti

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Genelkurmay Başkanı Sir Nicholas Patrick Carter'ı kabul etti.

Akar'ın, konuk Komutan ile Bakanlık'taki görüşmesine Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler #İngiltere Genelkurmay Başkanı Sir Nicholas Patrick Carter #Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
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