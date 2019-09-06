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Akar ve TSK'nin komuta kademesi Malatya'da
- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler Malatya Valiliği'ni ziyaret etti
Genel 06.09.2019, 19:46
MALATYA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanlarıyla Malatya Valisi Aydın Baruş'u ziyaret etti.
Vali Baruş ve yetkililer tarafından karşılanan Bakan Akar, Valilik Özel Defteri'ni imzaladı.
Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Akar ve TSK'nin komuta kademesi kentteki çalışmalara ilişkin Vali Baruş'tan bilgi aldı.
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