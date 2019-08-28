Son Dakika
Emine Bulut’un kızına 8 yıllığına kayyum atandı
Bakan Akar, Libya İçişleri Bakanı Bashaagha ile bir araya geldi
Yemen ordusu, BAE destekli güçlerin kontrol ettiği Aden’e girdi
Eskişehir merkezli 3 şehirde 18 adrese eş zamanlı uyuşturucu baskını
Şehirlerarası otogarı karıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Günün Özeti - 28 Ağustos 2019
BAL Liginde heyecan 21 Eylül’de başlıyor
Devrilen servis otobüsü alev aldı: 20’si ağır 45 yaralı
Cilvegözü Sınır Kapısı’nda tır yoğunluğu
290 metrelik dev tanker Çanakkale Boğazını kapattı

Akbank'tan "İnternetten Swift İzleme Özelliği"

- Teknoloji yatırımlarını sürdüren Akbank, SWIFT GPI hizmetiyle müşterilerine, yaptıkları döviz transferlerini, şeffaf bir şekilde “adım adım izleme” imkanı tanıyor

Genel 28.08.2019, 13:18
Akbank'tan
banner63

İSTANBUL (AA) - Uluslararası para transfer sistemi SWIFT’in 2017 yılında başlattığı Global Payment Innovation (GPI) sistemine katılan Akbank, müşterilerine döviz transferinde, talimat verdikleri andan transferin gerçekleştiği ana kadar geçen tüm süreci görüntüleme ayrıcalığı sunuyor.

Akbank açıklamasına göre, teknoloji yatırımlarını sürdüren banka, SWIFT GPI hizmetiyle müşterilerine, yaptıkları döviz transferlerini, şeffaf bir şekilde "adım adım izleme" olanağı tanıyor.

Akbank’ın sunduğu bu hizmet ile internet üzerinden, döviz transferinin statüsü, hangi aracı bankada beklediği, alıcı bankaya ulaşıncaya kadar toplam geçen süre gibi tüm detaylar izlenebiliyor. Banka, döviz transferinin gerçekleştirildiği SWIFT GPI üyesi bankaların uyguladıkları muhabir masrafına ilişkin tüm bilgileri de müşterileriyle paylaşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Nakit Yönetimi ve Dış Ticaret Bölüm Başkanı Erdoğdu Paker, Swift GPI'ın yabancı para transferlerinde müşterilerin zorluk yaşadığı yavaşlık, muhabir masraflarının belirsizliği ve paranın nerede olduğunun takip edilememesi gibi önemli problemleri çözdüğünü dile getirdi.

Paker, "İnternete açtığımız 'Swift Takibi' ekranı ile müşterilerimiz yaptıkları döviz transferlerinin güncel durumunu adım adım takip edebilecek ve alınan komisyonları şeffaf bir şekilde görüntüleyebilecek. Ayrıca, Swift GPI sistemine dahil olan bankalar arasında işlemler çok daha hızlı gerçekleşiyor. Yani müşterilerimiz Akbank’ın bu hizmeti ile döviz transferi işlemlerini daha hızlı yapabilecek ve işlemin statüsünü şeffaf ve detaylı bir şekilde internetten görüntüleyebilecek. Banka olarak, yurt dışı para transferlerinde yeni teknolojileri takip ediyor, müşterilerimize daha iyi bir deneyim yaşatmak için inovatif çalışmalarımızı sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

#akbank #swift
Yorumlar (0)
29°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 28 Ağustos 2019
İmsak 04:35
Güneş 06:05
Öğle 12:55
İkindi 16:37
Akşam 19:35
Yatsı 20:59
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Denizlispor 2 6
4. Çaykur Rizespor 2 6
5. Trabzonspor 2 4
6. Sivasspor 2 3
7. Malatyaspor 2 3
8. Beşiktaş 2 3
9. Antalyaspor 2 3
10. Gazişehir 2 3
11. Ankaragücü 2 2
12. Konyaspor 2 2
13. Kayserispor 2 1
14. Galatasaray 2 1
15. Kasımpaşa 2 1
16. Gençlerbirliği 2 0
17. Başakşehir 2 0
18. Göztepe 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 2 3
7. Akhisar Bld.Spor 2 3
8. Osmanlıspor 2 3
9. Bursaspor 2 3
10. Balıkesirspor 2 3
11. Menemen Belediyespor 2 3
12. İstanbulspor 2 2
13. Erzurum BB 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Altay 2 1
16. Altınordu 2 0
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 3 9
2. Man City 3 7
3. Arsenal 3 6
4. Leicester City 3 5
5. M. United 3 4
6. Burnley 3 4
7. Tottenham 3 4
8. Brighton 3 4
9. Sheffield United 3 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Bournemouth 3 4
12. Everton 3 4
13. Chelsea 3 4
14. West Ham 3 4
15. Wolverhampton 3 3
16. Aston Villa 3 3
17. Norwich City 3 3
18. Southampton 3 3
19. Newcastle 3 3
20. Watford 3 0
Takımlar O P
1. Sevilla 2 6
2. Atletico Madrid 2 6
3. Real Madrid 2 4
4. Real Valladolid 2 4
5. Athletic Bilbao 2 4
6. Real Sociedad 2 4
7. Deportivo Alaves 2 4
8. Osasuna 2 4
9. Barcelona 2 3
10. Levante 2 3
11. Mallorca 2 3
12. Celta de Vigo 2 3
13. Villarreal 2 1
14. Granada 2 1
15. Eibar 2 1
16. Getafe 2 1
17. Valencia 2 1
18. Espanyol 2 1
19. Leganés 2 0
20. Real Betis 2 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@