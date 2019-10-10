Akçakale'ye havan mermisi düştü
Suriye'de terör örgütlerince işgal edilen bölgelerden atılan 2 havan mermisi, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine düştü.
Genel 10.10.2019, 14:12 10.10.2019, 16:50
ŞANLIURFA (AA) - Suriye'de terör örgütlerince işgal edilen bölgelerden atılan 2 havan mermisi, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine düştü.
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.
Bu arada, terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden Akçakale'ye 2 havan mermisi atıldı.
İlçe merkezine düşen havan mermileri nedeniyle yaralananların olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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