Flaş Haberİşsizlik rakamları açıklandı
Son Dakika
Akçakale’ye yeni bir askeri heyet geldi
Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturma çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Müşterek Harekat Merkezinin kurulacağı Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine yaklaşık 10 araçtan oluşan bir askeri heyet geldi.
Genel 15.08.2019, 15:21 15.08.2019, 15:36
Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturma çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Müşterek Harekat Merkezinin kurulacağı Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine yaklaşık 10 araçtan oluşan bir askeri heyet geldi.
Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturma çalışmaları ABD ile koordineli bir şekilde devam ediyor. ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty’in Müşterek Harekat Merkezi’nin oluşturulacağı Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine gelişi öncesi hareketlilik yaşandı. İlçeye öğle saatlerinde yaklaşık 10 araçtan oluşan bir askeri heyet geldi. Şanlıurfa’dan kara yoluyla ilçeye gelen ABD’li heyetin de bulunduğu 3’üncü Hudut Alay Komutanlığına giriş yaptı.
(Mehmet Dikeç /İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
34°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 15 Ağustos 2019
|İmsak
|04:18
|Güneş
|05:53
|Öğle
|12:58
|İkindi
|16:46
|Akşam
|19:54
|Yatsı
|21:22
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|0
|0
|2. Ankaragücü
|0
|0
|3. Antalyaspor
|0
|0
|4. Beşiktaş
|0
|0
|5. Denizlispor
|0
|0
|6. Fenerbahçe
|0
|0
|7. Galatasaray
|0
|0
|8. Gazişehir Gaziantep
|0
|0
|9. Gençlerbirliği
|0
|0
|10. Göztepe
|0
|0
|11. Kasımpaşa
|0
|0
|12. Kayserispor
|0
|0
|13. Konyaspor
|0
|0
|14. Çaykur Rizespor
|0
|0
|15. Sivasspor
|0
|0
|16. Trabzonspor
|0
|0
|17. Malatyaspor
|0
|0
|18. Başakşehir
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|0
|0
|2. Adanaspor
|0
|0
|3. Akhisar Bld.Spor
|0
|0
|4. Altay
|0
|0
|5. Altınordu
|0
|0
|6. Erzurum BB
|0
|0
|7. Balıkesirspor
|0
|0
|8. Boluspor
|0
|0
|9. Bursaspor
|0
|0
|10. Eskişehirspor
|0
|0
|11. Fatih Karagümrük
|0
|0
|12. Giresunspor
|0
|0
|13. Hatayspor
|0
|0
|14. Keçiörengücü
|0
|0
|15. Menemen Belediyespor
|0
|0
|16. Osmanlıspor
|0
|0
|17. Ümraniye
|0
|0
|18. İstanbulspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|1
|3
|2. M. United
|1
|3
|3. Liverpool
|1
|3
|4. Brighton
|1
|3
|5. Burnley
|1
|3
|6. Tottenham
|1
|3
|7. Arsenal
|1
|3
|8. Bournemouth
|1
|1
|9. Sheffield United
|1
|1
|10. Crystal Palace
|1
|1
|11. Everton
|1
|1
|12. Leicester City
|1
|1
|13. Wolverhampton
|1
|1
|14. Newcastle
|1
|0
|15. Aston Villa
|1
|0
|16. Norwich City
|1
|0
|17. Southampton
|1
|0
|18. Watford
|1
|0
|19. Chelsea
|1
|0
|20. West Ham
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|0
|0
|2. Atlético Madrid
|0
|0
|3. Barcelona
|0
|0
|4. Celta de Vigo
|0
|0
|5. Deportivo Alaves
|0
|0
|6. Eibar
|0
|0
|7. Espanyol
|0
|0
|8. Getafe
|0
|0
|9. Granada
|0
|0
|10. Leganés
|0
|0
|11. Levante
|0
|0
|12. Mallorca
|0
|0
|13. Osasuna
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0