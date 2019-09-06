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Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.59'da Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Genel 06.09.2019, 13:02 06.09.2019, 14:10
Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem
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ANKARA (AA) - Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.59'da Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Antalya'nın Alanya ilçesine 62,56 kilometre mesafede gerçekleşen depremin 33,90 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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#4.0 büyüklüğünde #Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı #akdeniz #deprem
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