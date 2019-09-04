ANKARA (AA) - Akdeniz'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 04.01'de 4,5 şiddetinde deprem oldu.

Depremin yerin 21,77 kilometre derinlikte olduğu ve merkez üssüne Türkiye'den en yakın yerleşim yerinin ise Muğla'nın Marmaris ilçesi olduğu belirlendi.