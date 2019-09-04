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Akdeniz'de 4,5 büyüklüğünde deprem
ANKARA (AA) - Akdeniz'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 04.01'de 4,5 şiddetinde deprem oldu.Depremin yerin 21,77 kilometre...
Genel 04.09.2019, 03:31 04.09.2019, 08:10
ANKARA (AA) - Akdeniz'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin yerin 21,77 kilometre derinlikte olduğu ve merkez üssüne Türkiye'den en yakın yerleşim yerinin ise Muğla'nın Marmaris ilçesi olduğu belirlendi.
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