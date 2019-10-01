Akdeniz'de bu yıl ölen düzensiz göçmen sayısı bini geçti
- BMMYK, Akdeniz'de bu yıl hayatını kaybeden düzensiz göçmen sayısının bini geçtiğini bildirdi - BMMYK Sözcülerinden Charlie Yaxley: - "Son 6 senedir her yıl Akdeniz'i geçmeye çalışan binden fazla kişi öldü. Bazı şeyler değişmek zorunda. Daha fazlasını yapmalıyız. Öncelik hayat kurtarmak olmalı"
CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) sözcülerinden Charlie Yaxley, Akdeniz'de bu yıl hayatını kaybeden düzensiz göçmen sayısının bini geçtiğini duyurdu.
Sözcü Yaxley, yaptığı yazılı açıklamada, "Son 6 senedir her yıl Akdeniz'i geçmeye çalışan binden fazla kişi öldü. Bazı şeyler değişmek zorunda. Daha fazlasını yapmalıyız. Öncelik hayat kurtarmak olmalı." ifadesini kullandı.
"2019 başından bu yana Avrupa'ya geçmeye çalışan binden fazla düzensiz göçmenin öldüğünü" belirten Yaxley, durumu "kasvetli bir dönüm noktası" şeklinde niteledi.
Yaxley, AB'ye Akdeniz'deki arama ve kurtarma kapasitesini acilen artırma çağrısı yaparak, üye ülkelerin gemilerinin de bu faaliyetlerde kullanılması ve sivil toplum kuruluşlarının denizde hayat kurtarmada önemli rolünün kabul edilmesi gerektiğini kaydetti.
Uluslararası Göç Örgütü'ne göre, 2014'ten bu yana Akdeniz'den Avrupa ülkelerine geçmeye çalışan 15 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.
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