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Akdeniz'de deprem

- Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem oldu

Genel 28.08.2019, 13:20
Akdeniz'de deprem

ANKARA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.58'de Marmaris ilçesi açıklarında 4,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Akdeniz'in 27,68 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Muğla'nın Marmaris ilçesine 91,57 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

#Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) #deprem
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