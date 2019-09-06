Akıncı, Anastasiadis ve Lute resepsiyonda buluşacak
- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs meselesi için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute ile pazar gününden bu yana altıncı kez bir araya geldi - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Lute'un bu akşam BM İyi Niyet Misyonu Ofisi'nde Akıncı ve Rum Lider Nikos Anastasiadis için bir resepsiyon vereceğini duyurdu
LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs meselesi için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute'u kabul etti.
Cumhurbaşkanlığında gerçekleşen görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu ve diğer yetkililer de hazır bulundu.
BM Kıbrıs Temsilciliğinin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da bu akşam Lute'un liderler için gayriresmi bir resepsiyon düzenleyeceğine yer verildi.
Akıncı ile Lute, pazar gününden bu yana altıncı kez görüşmüş oldu. Lute, bu süre zarfında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile de altı defa görüştü.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in eylül ayı içinde Akıncı ve Anastasiadis ile görüşmesi öngörülüyor. Guterres'in iki liderle üçlü görüşme yapma ihtimali de bulunuyor.
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