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Akıncı, Anastasiadis ve Lute resepsiyonda buluşacak

- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs meselesi için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute ile pazar gününden bu yana altıncı kez bir araya geldi - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Lute'un bu akşam BM İyi Niyet Misyonu Ofisi'nde Akıncı ve Rum Lider Nikos Anastasiadis için bir resepsiyon vereceğini duyurdu

Genel 06.09.2019, 14:29
Akıncı, Anastasiadis ve Lute resepsiyonda buluşacak
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LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs meselesi için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute'u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığında gerçekleşen görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu ve diğer yetkililer de hazır bulundu.

Sözcü Burcu, görüşme sonrası yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşık bir buçuk saat süren görüşmenin yararlı olduğunu belirtti. Burcu, "BM Genel Sekreteri Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile devam eden çalışmalar çerçevesinde, Cumhurbaşkanımız Mustafa Akıncı, Sayın Lute'un bugün Kıbrıs'tan ayrılmadan önce, ara bölgedeki BM İyi Niyet Misyonu Ofisi'nde 18.00'da vereceği liderler resepsiyonuna katılacaktır." ifadelerini kullandı.

BM Kıbrıs Temsilciliğinin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da bu akşam Lute'un liderler için gayriresmi bir resepsiyon düzenleyeceğine yer verildi.

Akıncı ile Lute, pazar gününden bu yana altıncı kez görüşmüş oldu. Lute, bu süre zarfında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile de altı defa görüştü.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in eylül ayı içinde Akıncı ve Anastasiadis ile görüşmesi öngörülüyor. Guterres'in iki liderle üçlü görüşme yapma ihtimali de bulunuyor.

#Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı #kktc #Lute #resepsiyon
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