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Akıncı-Guterres görüşmesi

- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı: (2) - "Kıbrıs Türk halkı, haksız ambargolar ve izolasyonlar altında yaşamaya devam ediyor. Bu bize yapılan büyük bir haksızlık" - "İyi planlanmış, sonuç odaklı hedefe giden bir süreç kurgulanması gerekiyor"

Genel 30.09.2019, 23:07
Akıncı-Guterres görüşmesi
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "Kıbrıs Türk halkı, haksız ambargolar ve izolasyonlar altında yaşamaya devam ediyor. Bu bize yapılan büyük bir haksızlık." dedi.

Akıncı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile BM Genel Merkezi'nde bir ayara geldikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rum tarafının bulanıklıkları artık bir tarafa bırakması ve neyin hedeflendiğinin berraklaşması gerektiğini vurgulayan Akıncı, "Birincisi, çözümün siyasi eşitlik içinde olacağı çok net olduğuna göre bu 'siyasi eşitlik' kavramının dönüşümlü başkanlık ve kararla etkin katılım unsurlarının net olması, bunun artık tartışma konusu olmaktan çıkması gerekiyor. İkincisi de artık bir daha konuların etrafında dolanıp, ucu açık süreçlerle oyalanmamak gerekiyor. İyi planlanmış, sonuç odaklı hedefe giden bir süreç kurgulanması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Akıncı, Doğu Akdeniz'deki gerginliklerin herkesi tedirgin ettiğine dikkati çekerek, Doğu Akdeniz'de barış ve istikrara katkıda bulunmak için 13 Temmuz'da bir öneri yaptıklarını anımsattı.

Hidrokarbon olayını bir kavga nedeni olmaktan çıkarıp, iş birliği alanı haline dönüştürmek için yaptıkları bu öneriyi, Avrupa Birliğine (AB) olduğu gibi, Guterres'e bir yazıyla gönderdiklerini aktaran Akıncı, BM'nin bundan sonra sürece daha aktif katılım göstermesinin son derece önemli olduğunu vurguladı.

Akıncı, "Kıbrıs Türk halkı, haksız ambargolar ve izolasyonlar altında yaşamaya devam ediyor. Bu bize yapılan büyük bir haksızlık...Yeni bir başarısızlık istemiyoruz." diye konuştu.

- "Önce 3'lü bir araya geliş, hemen ardından 5'liye yönelebilir"

Türk tarafının her zaman barış, istikrar ve adil bir çözümden yana olduğuna işaret eden Akıncı, bunun hangi çerçevede olacağının bilinci içinde bulunduklarını söyledi.

Akıncı, Guterres'in görüşmelerin 3'lü ya da garantör ülkelerin de katılacağı 5'li bir görüşme olup olmayacağına kesin karar vermediğini belirten Akıncı, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemlerde taraflarla yapacağı temaslarla şöyle bir tablo da ortaya çıkabilir. Önce 3'lü bir araya geliş, hemen ardından 5'liye yönelebilir. Fakat dediğim gibi bu konuda kesin bir karar aldığını söyleyemem."

Rum tarafının tavırlarını ''umutlu'' olarak değerlendirmenin mümkün olmadığını dile getiren Mustafa Akıncı, bu olumsuz tavrı sürdüremeyeceklerini, bekleyip göreceklerini sözlerine ekledi.

(Bitti)



#Akıncı #BM #kıbrıs
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