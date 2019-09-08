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Akıncı İHA’nın tam güç motor testi yapıldı
Akıncı Taarruz İnsansız Hava Aracı‘nın tam güç motor yer testi yapıldı.
Genel 08.09.2019, 11:04
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Akıncı Taarruz İnsansız Hava Aracı’nın tam güç motor yer testini paylaştı. Sosyal medya hesabı üzerinden Akıncı’nın test aşamasının videosunu ve çalışmalara ait fotoğrafları paylaşan Bayraktar, ”Bayraktar Akıncı tam güç motor yer testi” ifadesini kullandı.(Zöhre Alagöz/İHA)
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