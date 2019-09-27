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Akıncı Üssü davası

- FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davaya, sanıkların esasa ilişkin savunmalarıyla devam edildi

Genel 27.09.2019, 20:37
Akıncı Üssü davası
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ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Darbe girişimi sırasında Orgeneral Galip Mendi'yi derdest ederek Akıncı Üssü'ne götüren ekipte yer alan sanık eski astsubay Oktay Esen, dünkü celsede başladığı savunmasına devam etti.

Esen, 15 Temmuz akşamı eski astsubay Tuncay Nergis'in kendisini arayarak dönemin Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi'yi koruma görevinin eski Konya Jandarma Bölge Komutanı tuğgeneral Timurcan Ermiş'e verildiğini söylediğini aktardı.

Mendi'ye Akıncı Üssü'nde katılacağı bir toplantıya gitmesi için eşlik edileceğine yönelik emir aldığını ileri süren Esen, emir komuta zinciri içerisinde hareket ettiğini savundu.

Ermiş ile Mendi'nin bulunduğu Gazi Orduevi'ne geçtiklerini belirten Esen, Ermiş ile Mendi'nin kısa süreli bir görüşmenin ardından makam aracına bindiklerini, daha sonra Akıncı Üssü'ne gittiklerini ifade etti.

Akıncı Üssü'nde sabaha kadar araçta uyuduğunu ileri süren Esen, daha sonra polise teslim olduğunu anlattı.

Mütalaada, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullandığı ve örgüt üyesi olduğuna dair tespiti de kabul etmeyen Esen, beraat talebinde bulundu.

Duruşmaya 30 Eylül Pazartesi devam edilecek.

#Akıncı Üssü davası #Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi #FETÖ
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