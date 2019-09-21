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Akıncı’ya Cumhurbaşkanı Erdoğan imzası
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ni ziyaret etti. Erdoğan festival kapsamında sergilenen Türkiye’nin yerli ve milli silahlı İHA’sı Akıncı’nın üzerine imzasını attı.
Genel 21.09.2019, 13:18 21.09.2019, 20:09
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ni ziyaret etti. Erdoğan festival kapsamında sergilenen Türkiye’nin yerli ve milli silahlı İHA’sı Akıncı’nın üzerine imzasını attı.
(Sevban Sevkal/İHA)
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