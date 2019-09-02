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Akıntıya kapılan anne ve kızı hayatını kaybetti

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, akıntıya kapılan anne ve kızı yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, ilçe kırsalındaki Köşürge Mahallesi'ne piknik yapmak için giden Niğdelioğlu ailesinin kızları...

Genel 01.09.2019, 22:37 02.09.2019, 02:23
Akıntıya kapılan anne ve kızı hayatını kaybetti

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, akıntıya kapılan anne ve kızı yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçe kırsalındaki Köşürge Mahallesi'ne piknik yapmak için giden Niğdelioğlu ailesinin kızları Ayşe Nehir Niğdelioğlu (16), serinlemek için Karabasan deresine girdi. Kızının akıntıya kapıldığını fark eden anne Hatice Niğdelioğlu (36) da kızını kurtarmak için dereye girdi. Akıntıya kapılan anne ve kızı gözden kayboldu.

Bölgeye gelen AFAD ekiplerince yapılan arama çalışması sonrası anne ve kızın cansız bedenine ulaşıldı. Anne ve kızın cesedi otopsi yapılmak üzere Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

#anne #boğulma #Kız #serinlik #tehlike
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