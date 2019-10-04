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AKM’deki son durum havadan görüntülendi

2 bin 500 kişilik modern bir opera binası olarak tasarlanan Atatürk Kültür Merkezi (AKM)’nin inşaatındaki son durum havadan görüntülendi.

Genel 04.10.2019, 09:28
AKM’deki son durum havadan görüntülendi
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2 bin 500 kişilik modern bir opera binası olarak tasarlanan Atatürk Kültür Merkezi (AKM)’nin inşaatındaki son durum havadan görüntülendi.

Yıkımının ardından yeniden yapım çalışmaları başlanan Atatürk Kültür Merkezindeki çalışmalar sürüyor. 2 bin 500 kişilik modern bir opera binası olarak tasarlanan yeni AKM binasının inşaatındaki son durum ise havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntüler ile çalışma yapılan alan gözler serildi. Yapı tamamlandığında 2 bin 500 kişilik bir opera salonunun yanı sıra 800 kişilik tiyatro salonu, bin kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, bir sergi salonu, bir kütüphane, büyük bir otopark bulunacak.

Binanın en üst katında ise ikinci köprüden Tarihi Yarımada’ya kadar uzanan manzaraya sahip bir restoran yer alacak. Yeni AKM’de binanın dış cephesi büyük bir ekrana dönüştürülecek şekilde inşa edilecek. Bu sayede Taksim Meydanı’ndaki vatandaşlar binanın dışına yansıtılan tiyatro, bale, opera gibi etkinliklerin temsillerini izleme imkanı yakalayabilecek. AKM’nin yeni binasının mimarlığını ise AKM’nin ilk binasının mimarı Hayati Tabanlıoğlu’nun oğlu Murat Tabanlıoğlu yapıyor.

(İHA)
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