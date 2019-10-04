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AKM’deki son durum havadan görüntülendi
2 bin 500 kişilik modern bir opera binası olarak tasarlanan Atatürk Kültür Merkezi (AKM)’nin inşaatındaki son durum havadan görüntülendi.
Genel 04.10.2019, 09:28
2 bin 500 kişilik modern bir opera binası olarak tasarlanan Atatürk Kültür Merkezi (AKM)’nin inşaatındaki son durum havadan görüntülendi.
Binanın en üst katında ise ikinci köprüden Tarihi Yarımada’ya kadar uzanan manzaraya sahip bir restoran yer alacak. Yeni AKM’de binanın dış cephesi büyük bir ekrana dönüştürülecek şekilde inşa edilecek. Bu sayede Taksim Meydanı’ndaki vatandaşlar binanın dışına yansıtılan tiyatro, bale, opera gibi etkinliklerin temsillerini izleme imkanı yakalayabilecek. AKM’nin yeni binasının mimarlığını ise AKM’nin ilk binasının mimarı Hayati Tabanlıoğlu’nun oğlu Murat Tabanlıoğlu yapıyor.(İHA)
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