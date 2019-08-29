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Aksakal'dan "30 Ağustos Zafer Bayramı" mesajı

- DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: "Evlatlarımızı şehit edenlerle, ormanlarımızı yakanlarla, ciğerlerimizi sökenlerle değil, milletimizle bir ve beraberiz"

Genel 29.08.2019, 14:27
Aksakal'dan

ANKARA (AA) - Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, "Evlatlarımızı şehit edenlerle, ormanlarımızı yakanlarla, ciğerlerimizi sökenlerle değil, milletimizle bir ve beraberiz." değerlendirmesinde bulundu.

Aksakal, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Türk milletinin Zafer Bayramı'nı tebrik ettiğini belirten Önder Aksakal, 97 yıl sonra yeniden Sevr zihniyeti ile karşı karşıya olunduğunu bildirdi.

30 Ağustos ruhunun, demokratik solcuların kalbinin en derininde olduğunu ifade eden Aksakal, Halkların Demokratik Partisine (HDP) destek açıklamaları yapan siyasi partilere de tepki gösterdi.

DSP Genel Başkanı Aksakal, mesajında, "Evlatlarımızı şehit edenlerle, ormanlarımızı yakanlarla, ciğerlerimizi sökenlerle değil, milletimizle bir ve beraberiz." ifadesine yer verdi.

#30 Ağustos Zafer Bayramı #DSP #DSP Genel Başkanı Önder Aksakal
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