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Aksakal'dan "30 Ağustos Zafer Bayramı" mesajı
- DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: "Evlatlarımızı şehit edenlerle, ormanlarımızı yakanlarla, ciğerlerimizi sökenlerle değil, milletimizle bir ve beraberiz"
Genel 29.08.2019, 14:27
ANKARA (AA) - Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, "Evlatlarımızı şehit edenlerle, ormanlarımızı yakanlarla, ciğerlerimizi sökenlerle değil, milletimizle bir ve beraberiz." değerlendirmesinde bulundu.
Aksakal, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
30 Ağustos ruhunun, demokratik solcuların kalbinin en derininde olduğunu ifade eden Aksakal, Halkların Demokratik Partisine (HDP) destek açıklamaları yapan siyasi partilere de tepki gösterdi.
DSP Genel Başkanı Aksakal, mesajında, "Evlatlarımızı şehit edenlerle, ormanlarımızı yakanlarla, ciğerlerimizi sökenlerle değil, milletimizle bir ve beraberiz." ifadesine yer verdi.
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