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Aksaray'da çiftlik yangını
- Yangında, 3 bin saman balyası, 4 ton hayvan yemi ile 500 kilogram sarımsak yandı
Genel 12.09.2019, 16:00
AKSARAY (AA) - Aksaray'da bir çiftlikte çıkan yangında, 3 bin saman balyası, 4 ton hayvan yemi ile 500 kilogram sarımsak yandı.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Başkent Çimeli köyündeki Uğur Altınkaya'ya ait çiftlikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonrasında yangını söndürdü.
Yangında, 3 bin saman balyası, 4 ton hayvan yemi ile 500 kilogram sarımsak yandı.
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