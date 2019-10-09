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Akşener'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması

- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: - "Allah Mehmetçik'imizin ayağını taşa değdirmesin, en kısa zamanda muvaffakiyet nasip etsin" - "Türk ordusu cephede yerini aldığı anda, tek siyasi partimiz al bayrağın partisidir"

Genel 09.10.2019, 18:36
Akşener'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması

ANKARA (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Allah Mehmetçik'imizin ayağını taşa değdirmesin, en kısa zamanda muvaffakiyet nasip etsin." değerlendirmesinde bulundu.

Akşener, yaptığı yazılı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı başlattığını belirterek, bugün, bütün farklılıklar ve iç siyasette yaşanan tüm tartışmaların rafa kaldırılacağını, Türk ordusu cephede yerini aldığı anda tek siyasi partinin al bayrağın partisi olacağını ifade etti.

Mehmetçik'in, Fırat'ın doğusuna girip terör koridorunu yaracakları hususunda şüphesi olmadığını vurgulayan Akşener, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Türk milleti ve ordusu, nice kahramanlık destanları yazmıştır, yazmaya da devam edecektir. Bu askeri harekat, her ne kadar terörizmle mücadele kapsamında yürütülüyor olsa da Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine aykırı sonuçlar doğurmamalıdır. Bu yüzden de Türkiye Cumhuriyeti'nin, diplomatik yöntemleri de kullanarak mücadeleyi sürdürmesi gerektiği düşüncesindeyiz. Allah Mehmetçik'imizin ayağını taşa değdirmesin, en kısa zamanda muvaffakiyet nasip etsin."

- "Türk topçusu atışa başladığında herkes susar"

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Twitter hesabından da harekata ilişkin açıklama yaptı.

Akşener, paylaşımında "Türk topçusu atışa başladığında herkes susar. Ve Yahya Kemal der ki; 'Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi, senin uğrunda ölen ordu budur ya Rabbi ta ki yükselsin ezanlarla müeyyed namın galib et; çünkü bu son ordusudur İslam'ın.' Allah askerlerimizin ayağını taşa değdirmesin." ifadelerini kullandı.

#Barış Pınarı Harekatı açıklaması #Meral Akşener
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