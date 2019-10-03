Aladağlar'da düşen dağcı kurtarıldı

NİĞDE (AA) - Aladağlar Milli Parkı'nda kaya tırmanışı yaparken yaklaşık 15 metre yükseklikten düşen ABD'li dağcı kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Çamardı ilçesi Aladağlar Milli Parkı Emli Vadisi'nde yürüyüşe çıkan ABD'li dağcı Rohit Gupta, dönüş yolunda Kocadelik mevkisinde kaya tırmanışı yaparken dengesini kaybederek düştü.

Gupta, pansiyonunda kaldığı Oral Akköse'yi arayarak yardım istedi.

Bölgeye sevk edilen jandarma ve UMKE ekipleri tarafından bulunduğu yerden alınan Gupta, Emli Vadisin'de ilk tedavisinin ardından ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Şuuru açık olan Gupta'nın vücudunda kırıklar olduğu ve travma geçirdiği öğrenildi.

Oral Akköse, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, Gupta'nın Ürgüp'ten geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Sabah 09.00'da kendisini Aladağlar Milli Parkı'na bıraktım. Saat 17.00 gibi beni aradı. Telefon doğru düzgün çekmiyordu bir şeyler olduğunu fark ettim. O görüşmeden sonra hemen milli parka çıktım aramaya. Sonra da UMKE geldi. Yürüyüşe çıktı aslında. Bir yerde bir kayaya tırmanmaya çalışmış. Oradan da herhalde kayıyor, 15-20 metre yükseklikten düşüyor. Benim bildiğim bu. Vücudunda kırıklar var, kafasını da vurmuş ama şuuru yerinde. Umarım o kadar kötü değildir. Dağcılığı, kaya tırmanışı var, zaten malzemeleri yanında."