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Alanya'da yaşlı adamın dolandırıcılık yaptığı iddiası

Alanya ilçesinde 2 kişiyi dolandırdığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Genel 01.10.2019, 23:46 01.10.2019, 23:54
Alanya'da yaşlı adamın dolandırıcılık yaptığı iddiası

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde 2 kişiyi dolandırdığı iddia edilen 76 yaşındaki şüpheli yakalandı.

İddiaya göre, taksi şoförü H.T. (41), 19 Eylül'de müşteri olarak aracına binen kişiyle Alanya ilçesindeki bir sitenin önüne geldi. H.T, burada kendisini sitenin güvenlik görevlisi olarak tanıtıp içeriye 100 liradan fazla parayla girilemeyeceği uyarısında bulunan yaşlı bir kişiye üzerindeki 545 avro, 190 ABD doları ve 1950 lirayı emanet olarak bıraktı.

Müşterisini bırakıp site girişindeki güvenliğe dönen H.T, buradaki yaşlı adamı yerinde bulamayınca dolandırıldığını fark ederek polise başvurdu.

Bir başka olayda ise Cumhuriyet Polis Merkezine 29 Eylül'de müracaat eden T.D. (43) "Tanımadığım 65 yaşlarında bir erkek şahıs, Şekerhane Mahallesi, Ramiz Sokak üzerinde güveni kötüye kullanmak suretiyle beni 200 ABD doları dolandırdı." diyerek şikayetçi oldu.

Bu şikayetler üzerine çalışma başlatan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, eşkal bilgisine ulaşılan her iki olayın da şüphelisinin 76 yaşındaki N.G. olduğunu tespit etti.

Takibe alınan N.G, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Alanya'ya getirilen zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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#Alanya #dolandırıcılık #Gazipaşa #polis #zanlı
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