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ALES temel soru kitapçığı yayımlandı

Adaylar, ÖSYM'nin internet adresinden soruların tamamına erişebilecek

Genel 24.09.2019, 09:28 24.09.2019, 09:37
ALES temel soru kitapçığı yayımlandı
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ANKARA (AA) - Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2019-ALES/2) temel soru kitapçığı ile cevap anahtarı yayımlandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 22 Eylül'de uygulanan ALES'in temel soru kitapçığı, adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açıldı.

Sınava başvuran adaylar, 10 gün boyunca ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle soruların tamamına ulaşabilecek.

#ALES #ALES temel soru kitapçığı
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