Ali Eroğlu: Veteriner hekimliğin önemini ortaya koyduk

TÜRK Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konsey Başkanı Ali Eroğlu, Samsun, İzmir ve Gaziantep’te gerçekleştirdikleri bölge toplantılarında, veteriner hekimliğin önemini ortaya koyduklarını belirterek, elde edilen verilerin hem TVHB, hem de Veteriner Hekim Odaları’nın bundan sonraki çalışmalarına ışık tutacağını söyledi.



Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi’nin, hayvancılık, veteriner hekimlik uygulamaları, sektörel sorunlar ve çözüm yolları konusunda yol haritası belirlemek amacıyla düzenlediği bölge toplantıları sona erdi. TVHB’nin, İzmir’de düzenlediği ikinci bölge toplantısı, Manisa, Aydın, Muğla, Burdur, Isparta, Antalya, Ankara, Eskişehir, Bursa, Çanakkale, Düzce, Trakya, Kocaeli, Kastamonu, Balıkesir, Uşak ve İstanbul İl Veteriner Hekim Odaları başkanlıkları ve il temsilciliklerinin katılımıyla gerçekleştirildi. İzmir’in ardından üçüncü ve son bölge toplantısı Gaziantep’te düzenlendi. Buradaki toplantıya ise Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adana, Mersin, Hatay, Adıyaman, Niğde, Karaman, Van, Kahramanmaraş, Malatya, Kayseri, Kars, Elazığ, ve Kütahya bölge ve il Oda Başkanları ve il temsilcileri katıldı. Yoğun katılımla gerçekleştirilen her iki bölge toplantısında, hayvancılık ve veteriner hekimlik hizmetleri ile doğrudan ilişkili akademisyenler, kamu kuruluşlarında görevli müdürler ve yetkililer de hazır bulundu.



ÇOK VERİMLİ ÇALIŞMA OLDU

Samsun, İzmir ve Gaziantep’te yapılan geniş çaplı bölge toplantılarını değerlendiren Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konsey Başkanı Ali Eroğlu, toplantıların Türkiye’nin hayvancılık sektörü, veteriner hekimlerin sorunları ve veteriner hekimlik uygulamaları ile ilgili içinde bulundukları tabloyu tüm çıplaklığı ile ortaya koyduğunu vurguladı. Toplantıların, ele alınan konular ve sorunların çözümüne yönelik öneriler açısından çok verimli sonuçlar doğuracağına inandığını ve bunun yansımalarının önümüzdeki süreçte görüleceğini kaydeden Eroğlu, şöyle konuştu:



“Öncelikle üç bölge toplantısı ile üst çatı kuruluşu Türk Veteriner Hekimleri Birliği’ne bağlı Türkiye’deki tüm oda yönetimleri ve il temsilciliklerinin yanı sıra, sektörle ilgili diğer paydaşları da bir araya getiren başarılı organizasyonlara imza attık. Bunun için toplantılara ev sahipliği yapan Samsun, İzmir ve Gaziantep’teki meslektaşlarımıza ve üç toplantıya katılan akademisyen ve kamu kuruluşları temsilcilerine teşekkür ederim. TVHB olarak amacımız, hayvancılık sektörü, güvenli gıdaya ulaşım ve hastalıklarla mücadele başta olmak üzere, insan, toplum ve hayvan sağlığını ilgilendiren bütün konularda veteriner hekimliğin önemini kamuoyuna anlatmak ve veteriner hekimliğin itibarının yükselmesini sağlamak. Bunun için toplantılarda, başta meslektaşlarımızın özlük hakları ve saha sorunları gündeme getirilerek, çözüm önerileri ortaya konuldu. Toplantılarda ayrıca bir diğer önemli ana tema olan hayvancılık sektörünün içinde bulunduğu durum da, masaya yatırılarak enine boyuna tartışıldı. Toplantılarda çok sayıda meslektaşımız konuşma yaparak önemli değerlendirmeler ve çözüm önerilerinde bulundu. Toplantılarda elde ettiğimiz veriler ışığında çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ortaya konan her görüş ve düşünce, hem TVHB hem de oda yönetimlerimizin bundan sonraki çalışmalarına ışık tutacak ve çok önemli katkılar sunacaktır.”