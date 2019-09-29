Son Dakika
Partilerinden ayrılan İYİ Partililer MHP’ye geçti
17. Dünya Atletizm Şampiyonası erkeklerde Japon Suzuki, kadınlarda Çinli Liang aldı
Meme kanserinde erken teşhisin önemi
Erzincan'da kaçak avlanmaya 23 bin 552 lira ceza
İstanbul Arkeoloji Müzeleri ziyaretçilere yeniden açıldı
Adalet Bakanlığından yurt dışında arabuluculuk eğitimi

Alıkonulan İngiliz petrol tankeri İran kıyılarından ayrıldı

TAHRAN (AA) - İran tarafından alıkonulan İngiltere'ye ait "Steno Impero" adlı petrol tankerinin serbest bırakılmasının ardından İran kıyılarından ayrıldığı açıklandı.İran devlet televizyonunun haberine göre, "Steno...

Genel 27.09.2019, 09:53 27.09.2019, 10:50
Alıkonulan İngiliz petrol tankeri İran kıyılarından ayrıldı

TAHRAN (AA) - İran tarafından alıkonulan İngiltere'ye ait "Steno Impero" adlı petrol tankerinin serbest bırakılmasının ardından İran kıyılarından ayrıldığı açıklandı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, "Steno Impero" adlı İngiliz petrol tankeri, Hürmüzgan eyaletine bağlı Abbas Limanı'ndan ayrılarak uluslararası sulara açıldı.

İran'ın Hürmüzgan Eyaleti Denizcilik ve Liman İşletmeleri Genel Müdürü Murad Afifipur, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, petrol tankerinin ayrılması için hukuki işlemlerin tamamlandığını ancak İran yargısının ihlal ile ilgili nihai kararı henüz vermediğini söyledi.

Afifipur, petrol tankerinin denizcilik kurallarını ihlal etmesiyle ilgili yargı kararının daha sonra ilan edileceğini açıkladı.

Hürmüzgan Eyaleti Denizcilik ve Liman İşletmeleri Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada ise petrol tankerindeki personelin hiçbir iddiada bulunmayacaklarına dair yazılı taahhüt verdiği belirtildi.

- Tanker krizi

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz'da, Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle İran tankerini alıkoymuştu.

İranlı yetkililer, tankerin bırakılmasını, aksi halde misillemede bulunacaklarını açıklamıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 19 Temmuz'da İngiltere bandıralı "Steno Impero" adlı petrol tankerini, Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında "denizcilik kurallarına riayet etmediği" gerekçesiyle alıkoyduğunu duyurmuştu.

Cebelitarık Yüksek Mahkemesi, İran tankerini 15 Ağustos'ta serbest bırakma kararı almıştı.
 

#İngiltere #iran #petrol tankeri
Yorumlar (0)
17°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 29 Eylül 2019
İmsak 05:13
Güneş 06:36
Öğle 12:44
İkindi 16:03
Akşam 18:42
Yatsı 19:59
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 6 11
3. Gazişehir 5 10
4. Sivasspor 6 9
5. Galatasaray 6 9
6. Başakşehir 6 8
7. Denizlispor 6 8
8. Çaykur Rizespor 6 8
9. Malatyaspor 5 7
10. Kasımpaşa 6 7
11. Trabzonspor 5 6
12. Konyaspor 5 6
13. Beşiktaş 5 5
14. Göztepe 5 5
15. Antalyaspor 5 5
16. Ankaragücü 5 5
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Bursaspor 6 12
2. Ümraniye 6 11
3. Akhisar Bld.Spor 5 10
4. Keçiörengücü 6 10
5. Adana Demirspor 5 9
6. Fatih Karagümrük 5 9
7. İstanbulspor 6 9
8. Altay 6 9
9. Hatayspor 5 8
10. Balıkesirspor 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. West Ham 7 12
4. Tottenham 7 11
5. Leicester City 6 11
6. Chelsea 7 11
7. Bournemouth 7 11
8. Arsenal 6 11
9. Crystal Palace 7 11
10. Burnley 7 9
11. M. United 6 8
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 6 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 6 13
6. Athletic Bilbao 7 12
7. Villarreal 7 11
8. Sevilla 6 10
9. Valencia 7 9
10. Real Betis 7 8
11. Getafe 7 7
12. Levante 6 7
13. Osasuna 6 7
14. Real Valladolid 6 6
15. Celta de Vigo 6 6
16. Eibar 6 5
17. Deportivo Alaves 6 5
18. Espanyol 6 5
19. Mallorca 6 4
20. Leganés 7 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@