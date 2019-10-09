Almanya'da aşırı sağcılara operasyon
Almanya'da camilere tehdit mektubu gönderilmesinin ardından polis 4 farklı eyalette, aşırı sağcılara yönelik operasyon düzenledi.
BERLİN (AA) - Almanya'da camilere, parti ve medya merkezlerine gönderilen ırkçı tehdit mektupları nedeniyle polis 4 eyalette operasyon gerçekleştirdi.
Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, operasyon kapsamında sabahın erken saatlerinde Bavyera, Baden Württemberg, Saksonya-Anhalt ve Thüringen eyaletlerinde düzenlenen baskınlarda 6 kişinin gözaltına alındığı ardından serbest bırakıldığı bilgisini paylaştı.
Yaklaşık 120 polisin katıldığı baskınlarda ele geçirilen bazı materyaller, incelenmek üzere emniyete götürüldü.
Aşırı sağcılar tarafından temmuzdan bu yana Almanya'nın farklı yerlerindeki cami, parti ve medya merkezlerine 23 tehdit mektubu gönderildi.
Gönderilen tehdit mektuplarındaki imzalar, Almanya'da ırkçı örgütler olarak bilinen "Volksfront", "Combat 18" ve "Blood and Honour" imzası taşıyordu.
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