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Almanya'da konserde fırtına nedeniyle sahne çöktü

- Essen kentinde düzenlenen açık hava konserinde fırtınadan dolayı sahnenin bir bölümünün çökmesi sonucu 20'den fazla kişi yaralandı

Genel 01.09.2019, 01:33 01.09.2019, 11:40
Almanya'da konserde fırtına nedeniyle sahne çöktü

BERLİN (AA) - Almanya'nın Essen kentinde düzenlenen bir açık hava konseri sırasında etkili olan fırtına nedeniyle sahnenin bir bölümünün çökmesi sonucu 20'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Essen polisinden yapılan yazılı açıklamada, Baldeney Gölü yanında düzenlenen bir konser sırasında şiddetli bir fırtına çıktığı ve sahnenin bir bölümünün yıkıldığı ifade edildi.

Şimdiye kadar 20'den fazla kişinin yaralandığı ve yaralananların ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldığı belirtilen açıklamada, olayın ardından konserin iptal edildiği, konseri izleyen yaklaşık 18 bin kişinin etkinlik alanından ayrılmak zorunda kaldığı kaydedildi.

Açıklamada, polisin, incelenmesi için olay yerini kapattığı bilgisi verildi.

Alman basınında yer alan haberde rap müzik sanatçıları Casper ve Marteria'nin verdiği konserde sahnedeki LED ekranlarının bulunduğu duvarın çöktüğü aktarıldı.

Haberlerde olayda 2'si ağır 28 kişinin yaralandığı belirtildi.

#almanya #fırtına #konser #sahne yıkıldı
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