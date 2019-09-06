Almanya'da muharrem ayı vesilesiyle aşure dağıtıldı

KÖLN (AA) - Almanya'nın Köln kentinde muharrem ayı dolayısıyla cuma namazı sonrası aşure dağıtıldı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi'ndeki Köln Merkez Camisi'nde cuma namazı sonrası Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes ile DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, cemaate aşure dağıttı.

Başkonsolos Erciyes, AA muhabirine yaptığı açıklamada, muharrem ayının toplumdaki birlik ve beraberliğin ve karşılıklı hoşgörünün pekişmesi için bir vesile olmasını diledi.

DİTİB Genel Başkanı Türkmen ise muharrem ayının barışın ve kardeşliğin yaşanması ve yaşatılması gereken bir ay olduğunu belirtti.

Aşure'nin Hz. Nuh'un gemisi döneminden gelen bir gelenek olduğunun rivayet edildiğini hatırlatan Türkmen, "Aşure, çoklukta birliği ifade eden bir tatlı. Almanya'da biz kendi kimliğimizle, kendi rengimizle, kendi tadımızla, kendi dinimizle burada kardeş olarak yaşayıp bu topluma farklı bir tat katabileceğimizi ifade etmek açısından bu tatlıyı sembolik olarak dağıttığımızı ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Aşure dağıtımının ardından Başkonsolos Erciyes, DİTİB Genel Müdürü Türkmen'in yanı sıra DİTİB Sosyal Dayanışma Merkezi Başkanı Ali Özdemir ve diğer yetkililerin katılımıyla, DİTİB bünyesinde faaliyet gösteren çarşıda yeni iş yerlerinin açılışı yapıldı.