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Almanya'da Müslüman öğrenciler camide dua ederek okula başladı

- DİTİB Genel Merkezi bünyesindeki Köln Merkez Camisi'nde düzenlenen törene 400 öğrenci katıldı

Genel 07.09.2019, 14:52 07.09.2019, 15:06
Almanya'da Müslüman öğrenciler camide dua ederek okula başladı

KÖLN (AA) - Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla Müslüman öğrenciler için eyalet genelinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı yaklaşık 250 camide "Bed-i Besmele" töreni düzenlendi.

Köln kentindeki DİTİB Genel Merkezi bünyesindeki Köln Merkez Camisi'nde düzenlenen törende 400 öğrenci birlikte dua etti.

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, Almanya genelinde her yıl düzenlenen "Bed-i Besmele" törenlerinin artık geleneksel hale geldiğini söyledi.

Türkmen, "Çocuklarımız okula başladığı zaman bir törenle ve böyle bir manzaranın içerisinde başlattırmak istedik. İnsan hayatında unutamayacağı evreler vardır, işte bugün bu çocuklarımız da onlar için yaptığımız merasimle unutmayacak bir gün yaşayacaklar. Bu manzaradan çok hoşnut olduğumu ifade etmek istiyorum. Rabbim bütün çocuklarımızı dünya ve ahiret göz aydınlığımız eylesin, zihin açıklığı versin." dedi.

Köln Dini Danışma Kurulu Başkanı Dr. Muharrem Kuzey ise camilerin birer eğitim yuvası haline geldiğini belirterek, "Büyüklerimiz bu camileri inşa ederken özellikte 70'li 80'li yıllarda bir cuma namazı, bir bayram namazı kılacak yerimiz olsun düşüncesiyle bu camileri inşa ettiler. Allah kendilerinden razı olsun. Hafta sonu eğitimleriyle, gençlik buluşmalarıyla, kadınlara ve erkeklere yönelik seminer, toplantılarla artık bizim camilerimiz birer eğitim yuvası haline gelmiştir.” ifadelerini kullandı.

Törene aileleriyle katılan öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

#camide dua #Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) #Müslüman öğrenciler
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