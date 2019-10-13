Almanya'da ölü bulunan Türk genci toprağa verildi
- Yüksek öğrenim için gittiği Almanya'nın Nürnberg kentindeki tren garında ölü bulunan genç, memleketi Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı
BURSA (AA) - Eğitim için gittiği Almanya'nın Nürnberg kentindeki tren garında ölü bulunan Mert Çokluk, Bursa'nın Orhangazi ilçesinde toprağa verildi.
Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Matematik bölümünden mezun olduktan sonra yüksek öğrenim için Nürnberg'e giden ve 5 Ekim'de tren garında cesedi bulunan 24 yaşındaki Çokluk'un ölüm haberi, Orhangazi ilçesindeki ailesine ulaştırıldı.
Almanya'dan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na getirilen Mert Çokluk'un cenazesi, buradan Orhangazi'ye götürüldü.
Hürriyet Mahallesi'ndeki babaevinde alınan helalliğin ardından kırsal Yeni Gürle Mahallesi'ne götürülen Çokluk'un cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası defnedildi.
Hürriyet Mahallesi Muhtarı Sıtkı Balcı, gazetecilere, Mert Çokluk'un ölüm haberinin Almanya Başkonsolosluğu tarafından telefonla kendisine iletildiğini söyledi.
Balcı, kendisinden durumu aileye bildirmesi istendiğini belirterek, şöyle konuştu:
"Bana, 'Mahalleninizde Mert Çokluk adında birisi var mı' diye sordular. Kimlik numarasını isteyip sistemden baktım. Zaten tanıdığım kişilerdi. Evlerine gittim. Babasının köyde olduğunu öğrenince haber bıraktım. Babası daha sonra beni aradı. Konsoloslukla telefon görüşmesi gerçekleştirmesi gerektiğini söyledim. Daha sonra telefon edip olayı öğrendi."
Ailesiyle en son 4 Ekim'de telefonla görüştüğü, vücudunda darp ya da kesi izi bulunmadığı öğrenilen Mert Çokluk'un ölüm nedeni ise araştırılıyor.
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