Son Dakika
"Belediyeler bu yasadan son derece mutlu olacak"
Futbol: Toplu sonuç
Pentagon: “Bin askerimizi Suriye’nin güneyine çekiyoruz”
Erbil'de "Barış Pınarı Harekatı" anlatıldı
Japonya'daki Hagibis Tayfunu'nun vurduğu bölgelerde kurtarma çalışmaları sürüyor
Para Masa Tenisi Uluslararası Turnuvası sona erdi

Almanya'da ölü bulunan Türk genci toprağa verildi

- Yüksek öğrenim için gittiği Almanya'nın Nürnberg kentindeki tren garında ölü bulunan genç, memleketi Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı

Genel 12.10.2019, 18:40 12.10.2019, 18:51
Almanya'da ölü bulunan Türk genci toprağa verildi

BURSA (AA) - Eğitim için gittiği Almanya'nın Nürnberg kentindeki tren garında ölü bulunan Mert Çokluk, Bursa'nın Orhangazi ilçesinde toprağa verildi.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Matematik bölümünden mezun olduktan sonra yüksek öğrenim için Nürnberg'e giden ve 5 Ekim'de tren garında cesedi bulunan 24 yaşındaki Çokluk'un ölüm haberi, Orhangazi ilçesindeki ailesine ulaştırıldı.

Almanya'dan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na getirilen Mert Çokluk'un cenazesi, buradan Orhangazi'ye götürüldü.

Hürriyet Mahallesi'ndeki babaevinde alınan helalliğin ardından kırsal Yeni Gürle Mahallesi'ne götürülen Çokluk'un cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası defnedildi.

Cenaze töreni esnasında Çokluk'un annesi gözyaşı dökerken, kardeşi Murat Çokluk ise ağabeyinin tabutuna sarıldı.

Hürriyet Mahallesi Muhtarı Sıtkı Balcı, gazetecilere, Mert Çokluk'un ölüm haberinin Almanya Başkonsolosluğu tarafından telefonla kendisine iletildiğini söyledi.

Balcı, kendisinden durumu aileye bildirmesi istendiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bana, 'Mahalleninizde Mert Çokluk adında birisi var mı' diye sordular. Kimlik numarasını isteyip sistemden baktım. Zaten tanıdığım kişilerdi. Evlerine gittim. Babasının köyde olduğunu öğrenince haber bıraktım. Babası daha sonra beni aradı. Konsoloslukla telefon görüşmesi gerçekleştirmesi gerektiğini söyledim. Daha sonra telefon edip olayı öğrendi."

Ailesiyle en son 4 Ekim'de telefonla görüştüğü, vücudunda darp ya da kesi izi bulunmadığı öğrenilen Mert Çokluk'un ölüm nedeni ise araştırılıyor.

#orhangazi #cenaze #almanya
Yorumlar (0)
25°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 13 Ekim 2019
İmsak 05:27
Güneş 06:50
Öğle 12:40
İkindi 15:47
Akşam 18:19
Yatsı 19:37
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@