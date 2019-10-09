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Almanya'da sinagog önünde silahlı saldırı: 2 ölü
Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletindeki Halle kentinde bir sinagogun önünde düzenlenen silahlı saldırıda iki kişinin öldüğü bildirildi.
Genel 09.10.2019, 14:37 09.10.2019, 16:29
BERLİN (AA) - Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletindeki Halle kentinde bir sinagogun önünde düzenlenen silahlı saldırıda iki kişinin öldüğü bildirildi.
Halle polisinin Twitter'dan yaptığı açıklamada, Halle kentindeki silahlı saldırıda iki kişinin öldüğü, saldırganların bir araçla kaçtığı belirtildi.
Halka evde kalması veya güvenli yerlerde durması çağrısı yapılan açıklamada, saldırganların arandığı kaydedildi.
Bild gazetesinin haberinde, silahlı saldırının Paulus Mahallesi'ndeki bir sinagogun önünde düzenlendiği ifade edildi.
Yahudi mezarlığına bir el bombasının da atıldığı kaydedilen haberde, saldırganların Leipzig'e doğru kaçtığı bilgisi paylaşıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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