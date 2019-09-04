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Almanya'dan İran açıklaması

- Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr: - "İran’ın Kapsamlı Ortak Eylem Planı anlaşmasına bağlı kalmasını talep ediyoruz"

Genel 04.09.2019, 16:33 04.09.2019, 17:11
Almanya'dan İran açıklaması
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BERLİN (AA) - Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr, İran'a "Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA)" olarak adlandırılan nükleer anlaşmaya bağlı kalması çağrısında bulundu.

Adebahr, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile yaptıkları görüşmelerde bir neticeye ulaşamadıkları için nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltma doğrultusunda bugün ya da yarın üçüncü adımı ilan edeceklerine ilişin açıklamasını değerlendirdi.

"İran'ın JCPOA anlaşmasına bağlı kalmasını talep ediyoruz." diyen Adebahr, Almanya'nın bu anlaşmanın arkasında durduğunu söyledi.

Adebahr, İran ile devam eden diplomatik görüşmeleri sürdürdüreceklerini ifade ederek, bu konuda Fransız ortaklarının çabalarını da desteklediklerini kaydetti.

#Adebahr Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr #almanya #iran #JCPOA
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