Almanya İçişleri Bakanı Seehofer’in Türkiye ziyareti
- Türkiye'yi gelecek hafta ziyaret edecek Bakan Horst Seehofer’in görüşmelerinin ağırlıklı konusu, AB-Türkiye mutabakatı olacak
BERLİN (AA) - Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer’in gelecek hafta Türkiye’ye yapacağı ziyarette ağırlıklı olarak, 2016'da yapılan Avrupa Birliği (AB)-Türkiye mutabakatını görüşeceği bildirildi.
Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Björn Grünewaelder, Berlin’de düzenlenen basın toplantısında, Seehofer’in 3-4 Ekim tarihlerinde Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner ve AB Göç, İçişleri ve Vatandaşlık Komiseri Dimitris Avramopoulos ile Türkiye ve Yunanistan’a giderek mültecilerin durumuna ilişkin bilgi alacağını belirtti.
Mutabakatın uygulanmasına ilişkin memnuniyetsizliğin dile getirildiğini belirten Grünewaelder, ziyarette somut olarak bu mutabakatın daha iyi işleyebilmesine nasıl katkı sağlanabileceğinin ele alınacağını aktardı.
Grünewaelder, Seehofer'in Yunanistan’da da mültecilerin iltica süreçlerine ilişkin idari açıdan nasıl destek verilebileceğini görüşeceğini söyledi.
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