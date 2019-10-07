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Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu
- Köln'de bulunan İngiliz yapımı bombanın imha çalışması için bölgedeki binlerce kişi tahliye ediliyor
Genel 07.10.2019, 14:04
KÖLN (AA) - Almanya'nın Köln kentinde 2. Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bomba bulundu.
Kalk semtinde bulunan İngiliz yapımı bombanın etkisiz hale getirilmesi için 500 metrekare alanda yaşayan binlerce kişi tahliye edilmeye başlandı.
Köln Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Kapellen Caddesi'ndeki bir arazide inşaat çalışmaları esnasında bulunan bomba üzerinde teknik incelemenin sürdüğü ve gün içinde imha edilmesinin planlandığı bildirildi.
Almanya'da, 2. Dünya Savaşı'ndan kalma, bazıları yerleşim yerlerinde olmak üzere çok sayıda patlamamış bomba bulunuyor. Bu bombalar uzmanlarca kontrollü şekilde etkisiz hale getiriliyor.
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