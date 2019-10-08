Almanya'da ABD savaş uçağı düştü
KÖLN (AA) - ABD ordusuna ait bir savaş uçağının, Almanya'nın Lüksemburg sınırındaki Trier kenti yakınlarındaki Zemmer ile Rodt kasabaları arasında düştüğü bildirildi.Polisin yaptığı açıklamaya göre, ABD ordusuna ait bir savaş...
Genel 08.10.2019, 17:52
KÖLN (AA) - ABD ordusuna ait bir savaş uçağının, Almanya'nın Lüksemburg sınırındaki Trier kenti yakınlarındaki Zemmer ile Rodt kasabaları arasında düştüğü bildirildi.
Polisin yaptığı açıklamaya göre, ABD ordusuna ait bir savaş uçağı, yerel saatle 15.00 sularında Zemmer ile Rodt kasabaları arasındaki bir bölgeye düştü.
Kurtarma ekiplerinin olay yerine sevk edildiği ve çevrede yaşayanların da kaza mahallinden uzak tutulduğu aktarıldı.
Başka yaralı olup olmadığı henüz açıklanmazken, yetkililerin kaza nedenini belirlemek amacıyla inceleme başlattığı belirtildi.
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