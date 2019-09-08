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Almanya'da aşırı sağcı siyasetçinin muhtar seçilmesine tepki

- Aşırı sağcı NPD'li bir ismin Hessen eyaletinde bir mahallede diğer parti temsilcilerinin desteğiyle muhtar seçilmesi tartışma yarattı

Genel 08.09.2019, 15:33
Almanya'da aşırı sağcı siyasetçinin muhtar seçilmesine tepki
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BERLİN (AA) - Almanya'nın Hessen eyaletindeki bir mahallede, aşırı sağcı ismin muhtar seçilmesi tartışmalara neden oldu.

Alman basınında yer alan haberlere göre, Altenstadt beldesine bağlı Waldsiedlung mahallesinde yapılan muhtarlık seçimlerinde, aralarında Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU), Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Hür Demokrat Parti (FDP) temsilcilerinin de yer aldığı mahalle konseyi, aşırı sağcı Almanya Nasyonal Demokrat Parti'nin (NPD) temsilcisi Stefan Jagsch'ı oy birliğiyle muhtar seçti.

Konseyde yer alan tüm parti temsilcilerinin Jagsch'a destek vermesi, ülkede tepkiyle karşılandı.

SPD Genel Sekreteri Lars Klingbeil, durumu "akıl almaz" olarak niteledi.

Bu kararın hemen geri alınması gerektiğini vurgulayan Klingbeil, "SPD'nin çok açık bir tutumu var. Nazilerle iş birliği yapmıyoruz, hiçbir zaman... Bu, federal düzeyde, eyaletlerde ve yerel düzeyde de geçerli." ifadelerini kullandı.

CDU Federal Meclis Milletvekili ve Savunma Bakanlığı Müsteşarı Peter Tauber de "Siyasi ve ahlaki pusulası olmayan ve bir demokrat olarak böyle sorumsuz bir karar veren kişinin CDU'da yeri yok." değerlendirmesinde bulundu.

Hessen eyaletinde Avrupa Bakanı Lucia Puttrich ve CDU Altenstadt Bölge Başkanı Sven Müller-Winter de yaptıkları ortak açıklamada, anayasaya aykırı hedefleri olan NPD'li siyasetçinin muhtar seçilmesinin CDU için kabul edilmez olduğu belirtilerek bu "yanlış kararın" düzeltilmesi için görüşmelere başlandığı kaydedildi.

Jagsch'ın NPD Hessen Eyalet Teşkilatında başkan yardımcısı olarak görev yaptığı kaydedildi.

#almanya #Altenstadt #Hessen #Muhtar Seçimi #NPD #Waldsiedlung
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