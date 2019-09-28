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Almanya'da aşırı sağcılar silahlanıyor

- Ülkede 2018'de 563 suça karışan aşırı sağcılardan bin 91 silah ele geçirildiği, bir önceki yıl ele geçirilen silah sayısının ise 676 olduğu bildirildi

Genel 28.09.2019, 22:22
Almanya'da aşırı sağcılar silahlanıyor

BERLİN (AA) - Almanya'da geçen yıl 563 suça karışan aşırı sağcılardan bin 91 silah ele geçirildiği, bir önceki yıl ele geçirilen silah sayısının ise 676 olduğu açıklandı.

Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD'nin haberine göre, Sol Parti Meclis Grubu'nun soru önergesine İçişleri Bakanlığının verdiği cevapta aşırı sağcıların, 2018'de 235'i şiddet suçu olmak üzere 563 suç işlediği, bu olaylarda bin 91 silah ele geçirildiği bildirildi.

Cevapta 2017'de aşırı sağcıların yaklaşık aynı sayıda suça karıştığı ve bu olaylarda 676 silah ele geçirildiği kaydedildi.

Suç sayısının aynı kalmasına karşın olaylarda ele geçirilen silah sayısının arttığına işaret edildi.

Cevapta ayrıca 2017'den bu yılın eylül ayına kadar 20 mülteci barınma merkezi ile 26 mülteciye silahlı saldırı düzenlendiği bilgisi paylaşıldı.

Ele geçirilen silahlar arasında tabanca, tüfek, delici ve kesici aletler bulunuyor.

- "Militan Neonazi çevreler silahsızlandırılmalı"

İçişleri Bakanı Horst Seehofer, bu artışın alarm verici olduğuna dikkati çekerek, "Aşırı sağ, özgürlükçü toplum için büyük tehlikedir." dedi.

Sol Parti Genel Başkan Yardımcısı Martina Renner de aşırı sağcıların kullandığı silahların sayısının artmasının aşırı sağcı terör ihtimalini arttırdığını dile getirerek, "Militan Neonazi çevreler silahsızlandırılmalı." ifadesini kullandı.

Aşırı sağ uzmanı Matthias Quent da rakamların ürkütücü olduğunu belirterek, silahlanan aşırı sağcıların azınlıklara, siyasi rakiplerine ve devletin temsilcilerine saldırı düzenleyebileceği uyarısında bulundu.

Quent, aşırı sağcı çevrelerin toplumu yıldırmayı ve bazı grupları ülkeden göndermeyi hedeflediklerine dikkati çekerek, bazılarının da iç savaş istediğini dile getirdi.

#almanya #aşırı sağcı #silahlar
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