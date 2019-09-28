Almanya'da "Çeşitliliği Destekle" etkinliğinde Müslüman kadınlara saldırı
- Ulm kentinde Müslüman kadınların yaşadığı ayırımcılığa dikkati çekmek için "Çeşitliliği Destekle" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, bıçaklı bir kişi görevli kadınlara saldırmaya çalıştı
KÖLN (AA) - Almanya'nın Ulm kentinde, Müslüman kadınların gündelik hayatta uğradığı ayrımcılığa dikkati çekmek amacıyla düzenlenen sokak etkinliğinde, Müslüman kadınlara bıçaklı saldırı girişiminde bulunuldu.
İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) teşkilatının "Çeşitliliği Destekle" sloganıyla düzenlediği etkinlikte bir kişi, İngilizce "Sizi öldüreceğim" diye bağırarak, elindeki bıçakla stantta bulunan kadınlara saldırmaya çalıştı. Saldırgan, çevredekiler tarafından son anda engellendi.
"Bize gelen bilgiye göre Ulm kentinde açtığımız standın yanından geçen bir kişi, orada bulunan kızlarımıza önce sözlü olarak saldırmış, daha sonra ise elinde bıçak stant görevlilerimize saldırıda bulunmuş. Saldırgan o esnada İngilizce olarak 'Sizi öldüreceğim.' diye bağırmış. Yoldan geçen insanlar bu kişiyi engellemişler."
Altaş, saldırganın gözaltına alındığı ve olayın soruşturulduğunu kaydetti.
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