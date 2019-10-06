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Almanya'da Haluk Levent konserine yoğun ilgi

KÖLN (AA) - Almanya'nın Köln kentinde sahneye çıkan sanatçı Haluk Levent'in konserine ilgi yoğun oldu.Carlswerk Victoria Salonu'nda konser veren Haluk Levent, sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi.Levent konserinde,...

Genel 06.10.2019, 01:49
Almanya'da Haluk Levent konserine yoğun ilgi
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KÖLN (AA) - Almanya'nın Köln kentinde sahneye çıkan sanatçı Haluk Levent'in konserine ilgi yoğun oldu.

Carlswerk Victoria Salonu'nda konser veren Haluk Levent, sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi.

Levent konserinde, "Çok sayıda genç görüyorum. Birçoğunuzun annesi ve babası benim konserimde aşık oldu. Şimdi ise sizlerle beraberim. Eskiden Almanya'da çok fazla konser veriyordum ancak son yıllarda biraz fazla ara verdim. Bundan sonra daha sık buraya gelip sizlerle birlikte olacağım." diye konuştu.

Zaman zaman sahneden inip şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendiren Levent, yaklaşık iki saat kaldığı sahnedeki performansıyla müzikseverlerin beğenisini topladı.

#Haluk Levent #konser
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