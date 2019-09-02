Almanya'da imalat sektörü ağustosta daralmaya devam etti

BERLİN (AA) - Avrupa ekonomisinin lokomotif ülkesi Almanya'da imalat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ağustosta 0,3 puan artarak 43,5'e yükselmesine karşın son 7 yılın en düşük performansına yakın seyretti.

Alman ekonomisinin yaklaşık 5'te birini oluşturan imalat sektörünün PMI'sının art arda 8 aydır, daralma ile büyümeyi ayıran 50 puanın altında kalması dikkati çekti. PMI verisinde 50 ve üzeri büyümeye, bu seviyenin ise altı sektörde daralmaya işaret ediyor.

IHS Markit tarafından hazırlanan imalat sektörü PMI verisine göre, Almanya'da imalat sanayi PMI, ağustosta önceki aya kıyasla 0,3 puan artarak 43,5 puana yükseldi. Temmuzda imalat PMI, 43,2 seviyesinde bulunuyordu.

Ülkede imalat sanayisi, geçen ay temmuzdaki son 7 yılın en düşük performansına yakın seyretti. Alman ihracat siparişlerindeki düşüş de ağustosta devam etti.

IHS Markit ekonomisti Phil Smith, konuya ilişkin değerlendirmesinde, ülkenin imalat PMI'sının son 7 yılın en düşük seviyesine yakın olduğunu ve yeni siparişlerin sert bir şekilde düşmeye devam ettiğini kaydetti.

Smith, şirketlerin üretim beklentilerinde rekor seviyede belirgin bir düşüşün işlerin iyiye gitmeden önce daha da kötüye gidebileceğini gösterdiğini belirterek, "Almanya'nın imalat sektöründeki çöküş devam ediyor ve henüz tünelin ucunda ışık görünmüyor. Çalışan sayısını azaltan üreticilerin sayısı artmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.



