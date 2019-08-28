Almanya'daki gazeteciler aşırı sağcılara karşı "koruma" istedi
- Gazeteci örgütleri, üyelerinin aşırı sağcılara karşı korunması için İçişleri Bakanı Horst Seehofer'e çağrıda bulundu
BERLİN (AA) - Almanya'da çok sayıda gazeteci örgütü, üyelerinin aşırı sağcılara karşı korunması için İçişleri Bakanı Horst Seehofer'e çağrıda bulundu.
"Yeni Alman Medyacılar" (Neue Deutsche Medienmacher) örgütünün hazırladığı ve aralarında Almanya Gazeteciler Cemiyeti (DJV) ile Alman Gazeteciler Birliği (DJU) gibi 6 gazeteci örgütünce imzalanarak Seehofer'e gönderilen açık mektupta, aşırı sağcıların gazetecilere yönelik saldırılarına ilişkin haberlerin arttığına işaret edildi.
- Alman devletinden önlem alması istendi
Mektupta, aşırı sağcıların hazırladığı bu listelerdeki gazetecilerin güvenlik birimlerince bilgilendirilmelerine ve korunmaları gerektiğine dikkat çekildi.
İçişleri Bakanlığına "gazetecilerin güvenliğinin sağlanması" çağrısında bulunulan mektupta, "Alman devletinden, bu meslek gurubu ve örgütlerinin güvenliğini sağlamak için tüm önlemlerin almasını ve gazetecilerin kendi güvenliklerini sağlamaları için tavsiyeler verilmesini talep ediyoruz." ifadesi kullanıldı.
|İmsak
|04:35
|Güneş
|06:05
|Öğle
|12:55
|İkindi
|16:37
|Akşam
|19:35
|Yatsı
|20:59
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Denizlispor
|2
|6
|4. Çaykur Rizespor
|2
|6
|5. Trabzonspor
|2
|4
|6. Sivasspor
|2
|3
|7. Malatyaspor
|2
|3
|8. Beşiktaş
|2
|3
|9. Antalyaspor
|2
|3
|10. Gazişehir
|2
|3
|11. Ankaragücü
|2
|2
|12. Konyaspor
|2
|2
|13. Kayserispor
|2
|1
|14. Galatasaray
|2
|1
|15. Kasımpaşa
|2
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|0
|17. Başakşehir
|2
|0
|18. Göztepe
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|2
|6
|2. Hatayspor
|2
|6
|3. Fatih Karagümrük
|2
|6
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Keçiörengücü
|2
|4
|6. Adanaspor
|2
|3
|7. Akhisar Bld.Spor
|2
|3
|8. Osmanlıspor
|2
|3
|9. Bursaspor
|2
|3
|10. Balıkesirspor
|2
|3
|11. Menemen Belediyespor
|2
|3
|12. İstanbulspor
|2
|2
|13. Erzurum BB
|2
|1
|14. Boluspor
|2
|1
|15. Altay
|2
|1
|16. Altınordu
|2
|0
|17. Giresunspor
|2
|0
|18. Eskişehirspor
|2
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|3
|9
|2. Man City
|3
|7
|3. Arsenal
|3
|6
|4. Leicester City
|3
|5
|5. M. United
|3
|4
|6. Burnley
|3
|4
|7. Tottenham
|3
|4
|8. Brighton
|3
|4
|9. Sheffield United
|3
|4
|10. Crystal Palace
|3
|4
|11. Bournemouth
|3
|4
|12. Everton
|3
|4
|13. Chelsea
|3
|4
|14. West Ham
|3
|4
|15. Wolverhampton
|3
|3
|16. Aston Villa
|3
|3
|17. Norwich City
|3
|3
|18. Southampton
|3
|3
|19. Newcastle
|3
|3
|20. Watford
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|2
|6
|2. Atletico Madrid
|2
|6
|3. Real Madrid
|2
|4
|4. Real Valladolid
|2
|4
|5. Athletic Bilbao
|2
|4
|6. Real Sociedad
|2
|4
|7. Deportivo Alaves
|2
|4
|8. Osasuna
|2
|4
|9. Barcelona
|2
|3
|10. Levante
|2
|3
|11. Mallorca
|2
|3
|12. Celta de Vigo
|2
|3
|13. Villarreal
|2
|1
|14. Granada
|2
|1
|15. Eibar
|2
|1
|16. Getafe
|2
|1
|17. Valencia
|2
|1
|18. Espanyol
|2
|1
|19. Leganés
|2
|0
|20. Real Betis
|2
|0