Almanya'daki silahlı saldırı
- Halle kentinde dün iki kişiyi öldüren ırkçı saldırgan Stephan Balliet'in ilk hedefinin cami ve solculara ait kültür merkezi olduğu ortaya çıktı
BERLİN (AA) - Almanya'nın Halle kentinde dün iki kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı düzenleyen Neonazi Stephan Balliet'in bir cami ile sol gruba ait bir binaya da saldırı planladığı ortaya çıktı.
Irkçı saldırgan Balliet'in internette yayımladığı manifestoda, "Öncelikle daha az korunan bir cami ya da solculara ait bir antifa 'kültür' merkezine baskın yapmayı planlamıştım." ifadesini kullandı.
Aşırı sağcı Almanın manifestosunda, Avrupa'ya her gün mülteciler gelmeye devam ettiği için camideki muhtemel kurbanların bir anlam taşımadığını ancak Yahudi öldürmenin buna değeceğini düşündüğünü belirtti.
Irkçı katil Balliet manifestosunda, "dindar olmayan" Yahudilerin de dini günde Sinagog'ta olacağını savunarak, Yahudiliğin en kutsal günü olan Yom Kippur'u (Kefaret Günü) saldırı için kasıtlı olarak seçtiğini vurguladı.
Neonazi Alman, "Twitch.tv" video platformunda başa takılan bir kamerayla saldırıyı canlı şekilde yayımlamıştı.
- Halle'deki ırkçı saldırı
Almanyanın Saksonya-Anhalt eyaletinin Halle kentinde bir sinagog ve dönerci önünde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmişti.
Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, olayın, "Yahudi düşmanı bir saldırı" olduğunu varsaydıklarını bildirmişti.
27 yaşındaki Alman vatandaşı Stephan Balliet adlı saldırgan, saldırısını kaskındaki kamerasıyla kaydetmiş, kendisi de saldırının ardından yaralı olarak ele geçirilmişti.
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