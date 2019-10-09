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Almanya'daki silahlı saldırı

- Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert: "Halle'den korkunç haberler geliyor. Umarım polis saldırganı veya saldırganları mümkün olduğu en kısa zamanda yakalar"

Genel 09.10.2019, 17:48
Almanya'daki silahlı saldırı
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BERLİN (AA) - Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, "Halle’den korkunç haberler geliyor. Umarım polis saldırganı veya saldırganları mümkün olduğu en kısa zamanda yakalar." dedi.

Seibert, bugün Berlin’deki Federal Basın Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında, Saksonya-Anhalt eyaletinin Halle kentinde bir sinagog ile bir dönercinin önünde meydana gelen ve 2 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.

Saldırıyla ilgili haberleri okuduğunu belirten Seibert, "Halle’den korkunç haberler geliyor. Umarım polis saldırganı veya saldırganları mümkün olduğu en kısa zamanda yakalar." ifadesini kullandı.

Seibert, saldırıda iki kişinin öldürüldüğünü belirterek, başkalarının zarar görmemesini ümit ettiğini dile getirdi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Steve Alter de saldırının arka planının henüz bilinmediğini ve saldırgan ya da saldırganları yakalama çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

- 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Halle Üniversite Kliniği Basın Sözcüsü Jens Müller, yaptığı açıklamada, saldırıda yaralanan iki kişinin hastanede tedavi altına alındığını belirtti.

Federal Başsavcılığın olaya ilişkin soruşturmayı üstlendiği ve Halle kentinde güvenlik önlemlerinin artırıldığı kaydedildi.

#Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert #Halle #saldırı
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