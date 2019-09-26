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"ALO 170" 11 milyon başvuruya çözüm üretti

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının iletişim hattı "ALO 170", yılın geride kalan döneminde, 11 milyonu aşkın başvuruyu çözdü - Vatandaşların en fazla SGK hizmet dökümü, rapor ücreti ve işsizlik sigortası konularında başvurduğu hat, işitme engellilere de görüntülü hizmet veriyor

Genel 26.09.2019, 11:09

ANKARA (AA) - ÖZCAN YILDIRIM - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının iletişim hattı "ALO 170" yılın geride kalan döneminde, 11 milyonu aşkın başvuruyu çözdü.

"En iyi dış kaynaklı iş ortaklığı" alanında dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olan "Contact Center World.com" yarışmasında, 2012'de birincilik ödülüne layık bulunan "ALO 170", çalışanların en fazla başvuru kaynağı olmaya devam ediyor.

Hizmete 15 Kasım 2010'da açılan "ALO 170" hattı, Bakanlığın yanı sıra Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) gibi ilgili kurum hizmetlerine ilişkin çağrıların tek merkezden yanıtlanmasını sağlıyor.

Ankara, Trabzon, Aksaray, Şanlıurfa, Sivas, Bayburt, Muş ve Kütahya'da binden fazla çalışan ile hizmet veren hatta, kurulduğu günden bugüne kadar 80 milyonun üzerinde çağrı geldi.

- En fazla başvuru SGK hizmet dökümüne

Her gün yaklaşık 45 ila 50 bin kişinin başvurduğu hatta, vatandaşlarla günlük ortalama 100 bin dakika görüşme yapılıyor.

Çalışanların temel başvuru noktası olan "ALO 170", bu yılın geride kalan döneminde yapılan 11 milyonu 352 bin başvuruya çözüm üretti.

Vatandaşların en fazla SGK hizmet dökümü, rapor ücreti ve işsizlik sigortası konularında başvurduğu hat, işitme engellilere de görüntülü hizmet imkanı sunuyor.

Yurt dışında yaşayan vatandaşların da başvurduğu "ALO 170" hattı, yabancıların çalışma izni iş ve işlemlerinde de kullanıcılara kolaylık sağlıyor.

#ALO 170 #Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı #işkur #Mesleki Yeterlilik Kurumu #Sosyal Güvenlik Kurumu
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