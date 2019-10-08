Altan kardeşler ve Ilıcak yeniden hakim karşısında
- FETÖ'nün medya yapılanmasının "darbe çağrışımı" davasında, Ahmet ve Mehmet Altan ile Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu 6 sanık, "Anayasa'yı ihlal" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına ilişkin kararın Yargıtayca bozulmasının ardından yeniden hakim karşısına çıktı - İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay 16. Ceza Dairesinin bozma kararına uyulmasına hükmederek, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını kararlaştırdı
İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasının "darbe çağrışımı" davasında, Ahmet ve Mehmet Altan kardeşler ile Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığa, "Anayasa'yı ihlal" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararının Yargıtayca bozulması hükmüne uyulması ve 5 sanığın tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.
Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin, gazeteciler Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak ile kapatılan Samanyolu Haber Televizyonu sunucusu Şükrü Tuğrul Özşengül, kapatılan Zaman gazetesi Grafik Tasarım Sorumlusu Fevzi Yazıcı ve kapatılan Zaman gazetesi Marka Pazarlama Direktörü Yakup Şimşek'in, "Anayasa'yı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması kararını bozmasının ardından dava, yeniden, kararı veren İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlandı.
Kaçma ve kuvvetli suç şüphesi bulunması nedeniyle tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamını kararlaştıran heyet, tutuksuz sanık Mehmet Altan'ın yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını da hükme bağladı.
Dava dosyasının mütalaasını açıklaması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar veren heyet, duruşmayı 4 Kasım'a erteledi.
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Gazeteci, yazar, eleştirmen ve televizyon programcısı Doğan Hızlan
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