Altın taşıyan kuyumcuyu gasbettiler
- Avcılar'da dükkanını kapattıktan sonra altın dolu çantayla evine giden kuyumcu, silahlı kişilerce gasbedildi - Kaçamayan gaspçılardan biri, polis tarafından gözaltına alındı
İSTANBUL (AA) - Avcılar'da kuyumcu dükkanını kapatan iş yeri sahibinin elinde bulunan altın dolu çanta, silahlı kişilerce gasbedildi.
Yeşilkent Mahallesi Balıkyolu Caddesi'nde bulunan kuyumcu dükkanını kapatan Kadir Kaplan ve babası Emin Kaplan, bazı altınları çantaya koyarak, evlerine gitmek üzere yola çıktı.
Bir arabayla baba ile oğlunun önünü kesen silahlı kişiler, havaya ateş açtı. Daha sonra baba ve oğluna biber gazı sıkan gaspçılar, Kadir Kaplan'ı darbedip elindeki altın dolu çantayı aldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yakalanan Gürcistan uyruklu G.B'yi gözaltına aldı.
Çevrede araştırma yapan polis ekipleri, olayda kullanılan otomobili yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta terk edilmiş halde buldu.
Kaçan zanlıların yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.
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