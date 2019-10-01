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Altunizade metrobüs durağında yoğunluk

İSTANBUL (AA) - Altunizade metrobüs durağında oluşan yoğunluk nedeniyle vatandaşlar araçlara binmekte zorlandı.

Genel 01.10.2019, 09:57 01.10.2019, 10:12
Altunizade metrobüs durağında yoğunluk

İSTANBUL (AA) - Altunizade metrobüs durağında oluşan yoğunluk nedeniyle vatandaşlar araçlara binmekte zorlandı.

Altunizade'de vatandaşların metrobüse ulaşımını sağlayan üst geçit ve metrobüs durağında dün yaşayan yoğunluk, bugün de devam etti.

İşe ve okula gitmek için metrobüs hattını kullanan vatandaşlar, üst geçitte ilerlemekte zorlanırken, duraklardaki kalabalık nedeniyle araçlara binmekte güçlük çekti.

İşe gitmek için metrobüsü tercih eden Merve Demirtaş, yaptığı açıklamada, özellikle sabah saatlerinde metrobüse binmek için en az 20 dakika beklediğini söyleyerek, metrobüse binerken ve inerken çok zorlandığını dile getirdi. Demirtaş, yetkililerden sefer sayılarını artırmalarını talep etti.

Metrobüs durağında yaşanan yoğunluğa tepki gösteren bazı vatandaşlar da yetkililerin soruna çözüm bulması gerektiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#Altunizade #Altunizade metrobüs yoğunluk #istanbul #metrobüs
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